Madagascar: Musique - La nouvelle version de « Lémuria » de Vahombey séduit

Théorie d'écoles, querelle de clochers, etc. Tous les points de vue se valent avec leurs propres parts de mérite. A chacun, sa vérité. Quoiqu'il en soit, la dérive des continents avait géologiquement bel et bien existé. Le peuple malgache constitue une mosaïque humaine d'une richesse inestimable soudée par une langue-mère commune, à quelques variantes lexicales près. Comment et pourquoi ? Même si personne, exactement, ne le sait », relate l'artiste.

Après un travail de neuf mois, la version officielle sort enfin et fait des heureux. « Je tiens à dire la vérité, pas question de plaisanter, Madagasikara, c'est Lémuria. Lémuria, d'il fut un temps, du temps de nos ancêtres d'antan ». Le premier couplet, tout comme le reste de la chanson résonne sur un air éploré et beau, qui glisse au gré des voix de Théo Rakotovao.

« Lémuria », Vahombey l'a composé en 1995, 23 ans plus tard le morceau est remastérisé avec les voix de Christian K, Théo Rakotovao et d'autres grosses pointures.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.