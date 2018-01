Madagascar: Super Coupe - CNaPS Sports défie Fosa Junior à domicile

Evoluant à domicile, l'équipe du Fosa Juniors aborde avec beaucoup de confiance cette joute aller. Il est à signaler que la CNaPS affrontera Kampala City Authority d'Ouganda en tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football (CAF) et FOSA Juniors se mesurera au FC Léopard du Kenya en Coupe de la CAF. L'équipe vainqueur de la Telma Coupe de Madagascar du Fosa Juniors, alignera ses nouvelles recrues, entre autres Vombola Jeannot, Ando Kely, Angelo et Tenih. De leur côté, les champions de Madagascar de la CNaPS Sports sont prêts à affuter leurs armes, habitués à remporter cette supercoupe.

