Madagascar: Njila - Retrouvailles avec le public !

Les chansons du groupe sont devenues des classiques que l'on interprète lors des soirées familiales ou dans des réunions entre amis. Le départ de Richard, son leader charismatique, et de certains de ses membres pour la France à la fin des années 90 n'ont pas éteint cet engouement du public. Ce 28 janvier au CCesca, c'est cette même lueur que Njila veut rallumer. Entouré de Ravaka pazzapa qui jouera la voix féminine, il va reprendre tous ses grands succès. Mahery et Lilie qui ont maintes fois partagé la scène avec lui vont également être de ce rendez-vous inédit. Un évènement signé Kalokalo production.

Plus de quarante ans se sont écoulés depuis ses premières compositions et ses premières notes à la guitare. Pourtant, Njila est toujours aussi passionné. Dans les années 80, il apportait un nouveau souffle dans le paysage musical. A l'époque, lui et ses compagnons de scène étaient les seuls à pouvoir remplir des stades. L'épopée « Njila » est pour toute une génération celle d'une époque heureuse et insouciante.

