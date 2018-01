Tunisie: La Zliza pour faire le point

Le gardien Bilel Souissi a reçu des offres du Stade Tunisien, du Club Athlétique Bizertin et de l'Union Sportive de Ben Guerdane. Toutefois, il a préféré poursuivre sa carrière du côté de Métlaoui et respecter son contrat jusqu'au bout. De son côté, le latéral gauche Mourad Zahou a été opéré dernièrement. Il poursuit la phase de rééducation.

Le mercato métlaouien a été du genre «utile» en ce sens où il a permis de remédier aux lacunes à des postes ciblés. C'est ainsi que le défenseur central Hachem Abbès s'est engagé avant-hier pour un an et demi en faveur du représentant du Bassin minier. Il arrive tout droit du Stade Gabésien. De son côté, le milieu de terrain camerounais Frank Eric Tientcheu, 22 ans, a signé un contrat de deux ans et demi. Il arrive du Dragon Club de Yaoundé.

Il faut dire que le club sudiste a laissé partir beaucoup trop de piliers: le stratège Khaled Gharsellaoui, les buteurs Mohamed Ali Ben Hamouda et Yassine Salhi, le défenseur axial Saddam Ben Aziza, les latéraux Achraf Zouaghi et Foued Timoumi...

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.