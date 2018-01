Tunisie: Pour des places au play-off !

A une victoire...

Dans le groupe A, l'ESGoulettoise , qui livre une bonne saison et certainement meilleure que l'année dernière, joue gros à Grombalia devant une DSG qui est loin du play-off, mais qui joue ses chances jusqu'au bout et qui, après avoir réussi un retour magistral devant la JSK, veut gagner encore une fois et se rassurer au vu de la qualité de l'équipe. Les équipiers de Hajri et Ben Abdalah, jeunes et doués , savent que la pression est énorme. Une victoire les propulsera vers le play-off, alors qu'une défaite reportera le verdict à la dernière journée, mais avec un point de perdu sur la JSK en cas de victoire. Les Goulettois aimeraient gagner et en finir, en attendant le duel CA-JSK de la dernière journée.

Dans le second groupe, la JSM joue sa dernière chance de rester en course pour le play-off. Il lui faudra gagner et prendre l'avantage aux confrontations directes avec deux points de retard sur EZS. L'équipe de L. Njah veut , comme l'ESG, en finir dès ce soir . Les Zahrois ont une équipe régulière et formée en partie de joueurs du cru , alors que la JSM compte sur des joueurs de métier, comme Ben Ghenia et Lehmaier. Beaucoup de pression sur les joueurs de la JSM. On peut dès ce soir en savoir plus sur la suite de la saison, c'est-à-dire ceux qui joueront le play-off et ceux qui lutteront pour le maintien.

Programme

Grombalia :

16h00 : DSG-ESG

Kairouan :

17h00 : JSK-USA

Palais des sports :

16h00 : JSM-EZS

Nabeul :

18h00 : SN-ASH