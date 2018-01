Tunisie: Non aux illusions messianiques, oui aux grandes transformations

Tout constat fait, à la crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, s'ajoutent individualisme grandissant, impunité assassine et communication politique, pour le moins, gauche et précipitée.

Il y a donc péril en la demeure, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi ce statu quo qui perdure, cette brutalisation des relations sociales ? Et pourquoi la Tunisie peine-t-elle à trouver des leaders capables de mener la barque à bon port?

Eclairage de Karim Bouzouita, spécialiste en sociologie politique, approché par La Presse.

La brutalité s'est exportée de l'espace privé vers l'espace public

A la question de savoir pourquoi l'individualisme et l'égoïsme gagnent davantage du terrain sur l'entraide et le vivre-ensemble, l'analyste souligne que la société tunisienne n'a pas attendu 2018 pour se brutaliser. Mais que cette brutalité, confinée à l'espace privé durant des décennies, s'est largement exportée dans l'espace public depuis quelques années.

Toujours est-il que cette brutalité qui s'est exportée vers l'espace public renvoie à une autre interrogation du genre: les Tunisiens sont-ils désormais gouvernables ?

Pour Bouzouita, ils le sont, bien que les gesticulations politiques sans intérêt menacent les équilibres garantissant le maintien de l'Etat. De ce point de vue, il se réfère à l'exemple du Rwanda (pays africain de la région des Grands Lacs) qui a vécu un génocide en 1994, faisant 800 mille morts, selon l'ONU.

Le bilan était, alors, terrible avec une destruction de l'économie. Mais 20 ans plus tard, ce pays est-africain, enclavé, sans accès à la mer et de près de 12 millions d'habitants, a réalisé tous les objectifs de développement durable des Nations unies et multiplié son PNB par 15 au passage.

En réalité, ce pays n'a pas mené de politique de grandes réformes, mais une politique de grandes transformations, précise l'analyste.

Les réformes ont principalement porté sur l'administration, la fiscalité, les droits des femmes, l'éducation, la santé, tout a été transformé. La Tunisie peut s'en inspirer, car le Nord ne détient pas le monopole pour ce qui est des expériences réussies en matière de bonne gouvernance.

Sévices publics

Une chose est sûre aujourd'hui : la crise de confiance entre les citoyens et les politiques tunisiens s'est aggravée. Les raisons remontent, quant à elles, à un âge qui précède la transition démocratique.

«Sous la dictature, nous vivions dans un Etat autoritaire doublé d'une kleptocratie tribale. Les premiers bénéficiaires étaient le cercle familial rapproché des Ben Ali (président déchu)/Trabelsi et les seconds, les caciques du régime, cadres du parti et autres bailleurs de fonds. Plus de vingt ans de kleptocratie laissent forcément des traces profondes. Des générations entières socialisées dans un rapport à l'autorité et à la classe politique, dans un mélange de méfiance et de défiance», explique le sociologue.

La gestion de la transition «démocratique» a, à bien des égards, contribué à cette crise de confiance. D'abord parce que la révolution est un moment d'espoir en dehors du temps et de l'espace. Or, cet espoir absolu s'est heurté à la réalité d'un temps, d'une culture, d'une économie et de finances peu propices aux transformations souhaitées.

Dans cette optique, l'analyste reproche à la classe politique un certain «overpromising» (des promesses irréalistes) et irréalisables, lors des courses électorale.

Très coûteuse paix sociale

Cette surenchère farfelue était, soutient-il, de la pure irresponsabilité, parce que la seule chose pire que le désespoir, c'est la désillusion et le désenchantement.

Il serait, par ailleurs disproportionné de tout mettre sur le dos des politiciens. Car nombre d'acteurs de la vie publique ont contribué à cet état de fait : syndicats, administrations, médias, acteurs économiques, etc; approuve Bouzouita.

Les politiciens ont leur part de responsabilité, mais seraient en partie le bouc émissaire d'un système qui les dépasse. Le lendemain de la révolution, le chantage à la paix sociale a, en effet, obligé les différents gouvernements à procéder à des recrutements massifs dans la fonction publique, des titularisations et des augmentations et autres mécaniques dangereuses pour les équilibres budgétaires.

L'autre mal qui gangrène l'économie nationale n'est autre que la politique fiscale, de l'avis de l'analyste. D'ailleurs, depuis au moins quinze ans, cette politique fiscale est également responsable de l'Etat de l'économie. La pression fiscale sur les investisseurs, les entrepreneurs et les salariés a favorisé l'économie souterraine. Résultat ? L'économie illicite a supplanté l'économie légale. Et aucune analyse ne peut ignorer les inégalités sociales résultant de l'économie souterraine et le danger de l'installation durable d'une «mafiocratie» qui se nourrit de cette économie, fait remarquer le spécialiste en sociologie politique.

L'homme providentiel, une illusion messianique

L'idée que seul le leadership politique peut «sauver le pays» est une pure illusion. Une illusion messianique, tient à préciser Karim Bouzouita.

«C'est un réflexe bien connu et étudié par les sciences sociales : à chaque fois que la crise s'installe, les individus se mettent à espérer l'arrivée de l'homme providentiel. Mais l'homme providentiel n'existe pas», argue-t-il.

Reste à dire qu'il y a, aujourd'hui, une crise dans la haute fonction publique. Et les raisons sont simples : un consensus mou depuis 2011 qui oblige les partis politiques adeptes des alliances objectives et parachutent de parfaits incompétents aux plus hautes fonctions de l'Etat. Puis, le désert politique causé par la dictature. De ce fait, il n'existe pas de pépinière de gens formés et prêts à assumer de grandes responsabilités.

On ne construit pas un Etat-nation sur le leadership d'une seule personne, mais sur des institutions solides et efficaces.

Le malaise est aussi dû à la réalité éducative et culturelle

Le malaise ne se limite, toutefois, pas aux seuls faits politique et économique, en ce sens que des pays bien plus en difficulté que le nôtre seraient dans le chaos. Or, ce n'est pas le cas, en convient l'analyste.

«Au facteur économique s'ajoute plutôt la réalité éducative et culturelle, peut-être même philosophique. Car le monde entier vit une crise civilisationnelle majeure et nous ne sommes pas en dehors du monde», alerte Bouzouita.

Toujours est-il que la Tunisie vit la crise peut-être de manière plus violente que d'autres. Lorsque des gosses partent tuer des inconnus à des milliers de kilomètres ou brûlent des bâtiments publics pour s'emparer de la caisse, on ne peut que constater un échec relevant de l'intégration de ces individus dans la civilisation, se désole l'universitaire.