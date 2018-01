Tunisie: Pleins feux sur Abderahman Bel Hadj Salem

Ce compétiteur en herbe représente l'avenir de la discipline, à l'instar d'autres champions appelés à succéder dignement à Oussama Mellouli, Faten Ghattas, Senda Gharbi et autre Samir Bouchlaghem au panthéon de la crème de nos nageurs.

Affilié à Tunis Air Club, Abderahman Bel Hadj Salem, natif de 2004, est déjà bien introduit dans la sélection de notre élite des jeunes. International U 13, il a déjà été détecté pour ses qualités athlétiques et surclassé, et ce, en dépit du fait qu'il n'est que minime. Médaillé d'argent au championnat de 2017, déjà spécialiste du dos crawlé longue distance, il détient le record de Tunisie de sa catégorie. Ce qui en fait, pour les tenants de la natation tunisienne, un projet de compétiteur accompli. Du 16 au 19 novembre dernier, ce talent en herbe a aligné les performances et décroché plusieurs médailles: 7 trophées, dont 2 en or, 4 en argent et une médaille de bronze. De quoi attiser les convoitises de quelques grosses écuries, à l'instar de l'Espérance de Tunis.

Au révélateur d'Oussama Mellouli

Notre champion olympique Oussama Mellouli ne tarit pas d'éloges sur lui et l'a supervisé à maintes reprises. Il a forcément décelé chez ce jeune des qualités propres à un futur champion.

Du côté de l'équipe nationale, Abderahman est entre de très bonnes mains. Sami Achour et Jabrane s'occupent ainsi de son évolution et de sa progression, alors qu'au TAC, Mohamed Mhirsi, son parrain au vrai sens du terme, ne le lâche pas d'une semelle. Et au petit Abderahman d'affiner sa formation et son cursus sportif du côté des bassins d'Ezzahra et de Radès sous l'œil attentif et avisé de ces timoniers. Nul doute qu'à force de labeur et de persévérance, il finira par toucher au but et se frayer un chemin parmi les grands de la natation tunisienne. Les phases préliminaires et finales de la Coupe de Tunisie, qui auront lieu fin janvier, seront certainement un révélateur et un catalyseur pour ce jeune compétiteur en herbe.