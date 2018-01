Tunisie: L'Etat souverain de la République démocratique

Le règne de la violence illégitime

Sinon c'est le règne d'une violence qui n'a pas le sceau de la légitimité populaire et qui perdurera jusqu'à la victoire finale de l'un des deux camps. Et une défaite définitive de l'Etat représenterait soit l'avènement d'une révolution, soit le règne durable du chaos.

Ce à quoi nous avons assisté, ces quatre derniers jours et nuits en Tunisie, ne peut en aucune façon ressembler à une révolution, pour de multiples raisons. Et il est essentiel, aujourd'hui, de gommer minutieusement les blessures qui vont survivre aux affrontements illégitimes éprouvés et les séquelles psychiques et sociologiques qui en ont découlé dans les esprits aussi bien des saccageurs que des agents de la sécurité.

L'état d'agitation insurrectionnelle doit cesser

En réalité, ces dernières émeutes gagneraient à fermer la porte de l'agitation insurrectionnelle qui perdure depuis la révolution. Elles doivent marquer, malgré les «bons prétextes» qui leur ont donné le jour, la fin définitive des dérapages violents caractérisés de type insurrectionnel qui prennent pour cible les forces de l'ordre et l'armée depuis sept années pleines, menaçant à chaque fois la puissance, la stabilité et la préséance de l'Etat souverain de la République démocratique.

Le président de la République a tenté, en plusieurs initiatives solennelles, de clore cette dangereuse porte vers l'anarchie et l'aventure. Mais le gouvernement, souvent sous l'influence de l'excessive «compréhension» de l'Ugtt ou des ministres ex-syndicalistes, se retrouve, à chaque fois, à renégocier la paix sociale ou civile avec des groupes sans la moindre représentativité qui s'octroient le droit d'usurper une portion de la souveraineté de l'Etat au service de privilèges gagnés par la violence, la menace et le chantage.

Etendre les «zones de production» à tout le territoire

Il est temps que les sabotages de production ou d'acheminement de produits soient vertement criminalisés et soumis à des procédures de flagrant délit, que le phosphate retrouve son niveau de production de 2010 pour reconquérir les marchés qui lui étaient acquis, que les compagnies pétrolières ne soient plus importunées, que les routes ne soient plus coupées ou les usines occupées par de prétendus chômeurs.

C'est cette trop étendue définition de la légitimité revendicative et des droits constitutionnels qui octroie à des bandes organisées une légitimité usurpée qui se dresse contre l'intérêt national et la pleine souveraineté de l'Etat. Il s'agit d'y mettre une fin définitive et sans appel. Sachant qu'il serait utile d'étendre à tout le territoire national ces «zones de production» protégées par l'armée nationale.

L'expérience des affrontements de ces derniers jours, avec l'épouvantable capacité de destruction qu'elle a dégagée, est la partie apparente d'un redoutable arsenal de destruction et de violence dont il est vital de se prémunir. C'est la résultante occulte de réseautage social multiples concourant à saper les fondements de l'Etat démocratique civil dont nous nous empressons de compléter les institutions. Les partis qui continuent de rouler les tambours de la déstabilisation devraient en prendre acte.