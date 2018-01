Tunisie: Le déficit a atteint 1.354,6 MDT

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques souligne que cette tendance a également concerné d'autres produits frais, à savoir la pêche (6.400 tonnes), l'abricot (1.860 t), la prune (2.880 t), le raisin (1.300 t) et la grenade (2.585 t). Les agrumes, les conserves de poissons ont enregistré une baisse au niveau de leurs exportations respectivement de 15% et de 23%.

En ce qui concerne les importations, la même source affirme qu'elles représentent 9,3% du total des importations en 2017 contre 9,1% en 2016. La hausse des prix à l'international et la dépréciation du dinar tunisien ont impacté son évolution en valeur. De même, les achats de certains produits se sont accélérés, soit +50% pour le sucre, +59% pour l'huile végétale, +76% pour le café et le thé, + 90% pour les produits laitiers et +22% pour le blé tendre et le maïs. D'autres produits classés non nécessaires ont vu leurs importations augmenter, tels que les bananes (+35%) et les conserves alimentaires (+10%). Par contre, les importations du blé dur ont baissé de 15% en valeur et de 18% en quantité.