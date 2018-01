Tunisie: L'exode et l'exil au cœur d'une œuvre fine et poétique

L'œuvre apparaît comme une tentative de rendre compte de la complexité vécue de la situation des immigrés syriens qui ont été obligés de fuir la guerre dans leur pays.

Mohamed Dibane et Oussama Hfirzi représentent les porte-paroles des Syriens en proie à la guerre et dont l'intention est de créer une œuvre artistique, qui, à travers la poésie de la création, permet une distance vis-à-vis de la réalité. La danse, plus particulièrement, la chorégraphie de Hadhra Horra, se doit alors de porter la vérité des affres de la guerre, les tourments ressentis de celle-ci, dont l'exode, et finalement l'exil.

Comment traduire sur scène, au travers d'une suite organisée de mouvements, le déchirement intime entre la perte du lieu d'origine et l'incertitude du lieu d'arrivée ?

Un décor minimaliste, quelques objets symboliques, une grosse caisse couverte d'un grand tapis d'Orient que les protagonistes tirent avec eux, une symbolique de leur culture qu'ils emportent avec eux sur la route du voyage et des valises. Durant et après le voyage, c'est vers la lumière et la connaissance de soi que mènent les pas des corps aspirant à la liberté et à la délivrance.

Dans le spectacle, les tableaux de danse se suivent, appuyés par un texte poétique récité en voix off, de belles compositions musicales et des images qui défilent servant de fond de scène, exprimant, certainement, ce que les protagonistes ont pu eux-mêmes observer. Le tout porté par la grâce, distillé dans la blancheur immaculée de leurs costumes qui tendent vers une sorte d'apaisement qui se répand doucement comme une onde bienfaisante.

Une pièce admirablement architecturée, où la beauté quasi immatérielle des corps transporte le spectateur dans un univers poétique, gracieux et spirituel. Grâce à la magie de ces corps merveilleusement maîtrisés au service de la pensée. La troupe de danseurs qui s'y déploie montre une empathie totale avec la volonté du chorégraphe, une sorte de douce cohésion qui laisse peu de place aux performances individuelles, et révèle des artistes d'un niveau harmonieux et équilibré.

Ces danseurs nous entraînent par la suite dans une sorte d'invocation, un mysticisme particulier, à travers les tableaux de danse propre aux derviches tourneurs. Une pratique au carrefour de la religion et des arts. Ils tournent d'abord lentement, puis très rapidement, jusqu'à atteindre une forme de transe.

Le spectacle nous emmène vers une sorte de voyage initiatique. Le corps et l'âme ne font plus qu'un. Les corps commencent par vous captiver puis, lentement, vous mènent jusqu'à une exaltation de vie qui ressemble à une transe. L'enjeu est complexe, osé, et pourtant tout naturel.

Ici, ce n'est pas l'esprit qui va éclairer et diriger le corps, mais ce dernier qui, par le mouvement, la répétition, le test des limites du corps réceptacle des divers bouleversements émotionnels, va dégager des influx presque spirituels en se débarrassant de sa charge.

Les tableaux de danse, d'étirements et d'acrobaties féminines ou masculines nous détournent du réel des corps, des dimensions et des perspectives. Tordus, emboîtés, entassés, déformés, étirés, ils déclenchent émotion et émerveillement. Leurs lignes sont à la fois celles des beaux danseurs classiques, et des sportifs râblés, à la fabuleuse souplesse. Tout cela est montré avec une incroyable finesse. Le public présent a longuement applaudi les artistes pour cette performance distinguée.