Tunisie: Ben Amor, le solitaire...

A se demander s'il n'aurait pas été préférable qu'il soit resté tout simplement à Sousse sous le contrôle du médecin de son équipe ?

Rien que mercredi dernier, Mohamed Amine Ben Amor s'est contenté de quelques exercices en solo alors que ses coéquipiers se sont entraînés deux fois durant la même journée. Rappelons que dans l'après-midi de la journée de mercredi, le sélectionneur national a réparti son effectif en deux groupes. Le premier a été soumis à une séance tactique portée sur le volet offensif alors que le deuxième groupe a travaillé l'aspect défensif.

Ben Amor, lui, s'est contenté de faire le contour du terrain. Encore une aberration qui s'ajoute à bien d'autres dont ce choix, quelque peu erroné, d'élire domicile à Doha. Car prendre l'avion, pour un vol qui dure 5 heures et 45 minutes, traverser la Méditerranée et le Golfe arabique, passer deux semaines à Doha pour, au final, se contenter de prendre des soins et courir en solitaire : n'est-ce pas là donner l'estocade au bon sens ?

Les explications de Nabil Maâloul

Dans une interview accordée au journal qatari « Al Sharq », le sélectionneur national est revenu sur les raisons qui l'ont amené à choisir Doha comme lieu de stage de l'équipe nationale.

Selon les dires de Nabil Maâloul, les températures actuelles au Qatar sont pratiquement celles qu'enregistre la Russie aux mois de juin et de juillet prochains, outre les conditions optimales qu'offre le Complexe sportif, Aspire Zone.

Les explications du sélectionneur national n'engagent que sa personne.

Et pendant ce temps en Angleterre...

Le 18 juin prochain, l'équipe de Tunisie affrontera son premier adversaire du Mondial russe, en l'occurrence l'Angleterre.

Notre premier et principal adversaire du groupe G vient de communiquer le programme complet de sa préparation en prévision de la prochaine Coupe du Monde.

Les Anglais ont programmé quatre matches amicaux en guise de préparation. Ils affronteront les Pays-Bas à Amsterdam, le 23 mars prochain. Quatre jours plus tard, les Anglais recevront à Wembley les grands absents du Mondial russe, en l'occurrence l'Italie de Gigi Buffon.

Le 2 juin, la sélection des Trois Lions affrontera le Nigeria au stade de Wembley et enfin le Costa Rica à Leeds le 7 juin.

Dans une déclaration accordée à la presse anglaise, le sélectionneur Gareth Southgate a expliqué les choix de ses sparring-partners : «Nous avons surtout rencontré des oppositions européennes jusqu'ici, et le match contre le Brésil (0-0 en novembre dernier) a été un rappel que nous avons besoin de nous tester de manière différente en tant qu'équipe. A la Coupe du monde, nous aurons des adversaires d'Afrique et d'Amérique centrale, c'est pourquoi nous avons choisi ces matches contre le Nigeria et le Costa Rica. Il ne s'agit pas seulement des rencontres du groupe, nous espérons aussi au-delà de ça. Nous voulons exposer l'équipe à différents styles et à différentes expériences».

C'est tout simplement une autre vision du football.