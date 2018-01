Tunisie: Valse avec les démons

La valse avec les démons se poursuit sur le même rythme. Les personnages, interprétés par les comédiens de la troupe du «Théâtre al Taliaa», prennent tour à tour la parole pour exprimer leur part de lumière, mais aussi leur part d'ombre, derrière laquelle se cache le plus démon de tous les démons, Satan.

Personnage-clé de la pièce, il provoque et change le court des événements avec ses pouvoirs maléfiques et transforme les mœurs. A coups de prières, les hommes de foi s'y opposent, mais il sort la carte de la discorde et sème le doute dans les esprits. Devant son acharnement, la confrontation avec l'imam et le prêtre est inévitable. Il leur dévoile à son tour sa part d'ombre, mais tient à accomplir son rôle originel : la tentation. En témoin, s'érige Marie Madeleine dont la jeune fille est la descendante et sur laquelle Satan tient à perpétuer la malédiction première.

«Celui qui commet le péché est esclave du péché», revient comme un leitmotiv durant Al jalsa. Ce péché est-il le fruit de la corruption de Satan ou émane-t-il de la nature même de l'être humain? Trancher n'est pas le souci de Mounadhel Antar et de sa pièce, où valsent durant une heure et demie le bien et le mal, les croyances et les mythes, le sacré et le profane, la réflexion et la démagogie, à la fois œuvre et fatalité du genre humain. Une pièce qui traverse les époques en tenant le fil de ce questionnement dont la jeune fille restera le corps et le secret.