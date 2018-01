Ile Maurice: Crime à Sainte-Croix - Les frères Leung connus pour leur «caractère bien trempé»

Marlen et Baba sont issus d'une fratrie de quatre enfants. Le père est né en Chine tandis que la mère est née à Clémencia. Marlen et Baba, eux, sont nés à Crève-Coeur avant d'emménager à Ste-Croix.

Leung Laeng Sen Leung To Chun, a été présenté en cour de district de Port-Louis dans l'après-midi du vendredi 12 janvier où une charge provisoire de meurtre a été logée contre lui. Leung Fook Sen To Chin, considéré comme étant le suspect n°1, est admis à l'hôpital.

Ils sont provisoirement accusés d'avoir battu à mort Patrick Gaëtan Souavé. Eux, ce sont Leung Laeng Sen Leung To Chun, 67 ans, alias Marlen et son frère Leung Fook Sen To Chin, 65 ans, dit Baba. Ce dernier s'était introduit dans le commerce des deux frères, soit le restaurant central, situé à Sainte-Croix. Le drame s'est déroulé dans la nuit du jeudi 11 à vendredi 12 janvier.

