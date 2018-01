Ile Maurice: Fortes pluies - Rs 7 M en termes de compensations attribuées à 3810 familles

Autre point abordé : la mise en œuvre d'un Master Plan d'une durée de 10 ans pour les petites et moyennes entreprises. «Ce sujet était à l'agenda au conseil des ministres, hier vendredi 12 janvier. », a fait ressortir le ministre de la Sécurité sociale. «4 schemes finn ratifier pou bann PME et finn gagne laccord par SME Mauritius. Nou finn met en place enn High- Powered Committee pou guet bann recommandations la», a conclu le ministre.

«En 2017, la police a servi 227 000 contraventions. Dont 84 000 pour excès de vitesse et 1 400 pour ivresse au volant. Lors de cette campagne, le comportement des usagers de la route sera passé au peigne fin. Des messages de sensibilisation seront aussi envoyés par SMS à plus d'un million d'abonnés aux réseaux Emtel et MyT.»

