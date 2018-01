Congo-Brazzaville: Guylene Ghislaine Rachelle Ondze Mbani - "Nous devons faire preuve de courage et de détermination pour développer notre pays"

Récemment inauguré, l'espace culturel de Mpaka accueillera, le 21 janvier, plusieurs artistes et groupes… Plus »

Nous, Congolais, devons banir nos égoïsmes afin de construire et de développer notre pays. Les jeunes doivent s'inspirer du message de fin d'année du président de la République qui rappelle que toute réussite nécessite d'énormes sacrifices. Il s'agit donc de faire preuve de courage et de détermination.

Notre bilan est louable combien même beaucoup reste à faire concernant la création des véritables emplois, ce qui est le rôle d'abord de l'Etat, c'est-à-dire des pouvoirs publics, puis des opérateurs économiques. En tant qu'ONG, nous servons de support pour la formation, l'orientation, l'encadrement et le repositionnement des compétences en fonction de l'offre et la demande sur le terrain.

Nous devrons nous inspirer des modèles de développement des autres pays qui ont fait leur preuve dans ce sens. Le chef de l'Etat a, d'ailleurs, épinglé des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Investissons-nous pour inciter nos jeunes à être formés et à travailler à long terme.

Il y a la conscientisation de la jeunesse sur le civisme, la moralisation, la prise en main de leur destinée, leur avenir, si non la réappropriation des valeurs fondamentales qui régissent les lois et règlements de la nation congolaise en redevenant des citoyens responsables, honnêtes, donc des vrais patriotes.

