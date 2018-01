Congo-Brazzaville: Réinsertion des ex-combattants - Le pays peut compter sur l'appui des Nations unies

Récemment inauguré, l'espace culturel de Mpaka accueillera, le 21 janvier, plusieurs artistes et groupes… Plus »

Selon lui, les Nations unies sont décidées à accompagner le Congo dans ce processus visant la pacification du département du Pool en proie souvent à des conflits armés. « Nous sommes ravis, parce que le gouvernement congolais avait fait une requête dans ce sens en demandant l'appui du système des Nations unies pour mettre en place ce programme. La réponse a été favorable et immédiate, ce qui justifie la venue du représentant du secrétaire général en Afrique centrale. Il est venu pour que nous parlions du contour de ce programme et je crois que cela promet de bonnes choses », a-t-il assuré.

L'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Pool, signé le 23 décembre 2017 à Kinkala, entre le gouvernement congolais et les représentants de Frédéric Bintsamou « Pasteur Ntoumi », a été vivement salué par la communauté internationale. C'est dans le but d'appuyer les autorités congolaises dans son application et la mise en place du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants qu'une délégation conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale a séjourné à Brazzaville du 12 au 14 janvier.

