Congo-Brazzaville: Spectacles - Coupé décalé et musiques urbaines à l'honneur à l'espace Le Continetal

Récemment inauguré, l'espace culturel de Mpaka accueillera, le 21 janvier, plusieurs artistes et groupes qui égayeront le public ponténégrin.

Les artistes Spartacus le Sauveur et le groupe les Florilèges sont les principaux invités à la soirée au cours de laquelle le coupé décalé et la musique urbaine seront mis en évidence, des artistes talentueux qui sont à la quête des producteurs. Ce spectacle est un bon tremplin pour leur savoir-faire. Au cours de cette soirée se produiront aussi sur la scène la Troupe théâtrale du lycée de Mpaka et les groupes de danse contemporaine Danse Bantu et Djo mambu.

Lieu d'expression artistique et culturel par essence, l'espace culturel Le Continental se veut être un sanctuaire attrayant d'expression de l'art scénique pour les passionnés de la musique et les amoureux de la scène. Avec ses trois cent cinquante places et sa scène pouvant accueillir plus de douze artistes sans oublier son matériel électro-acoustique de pointe, cet espace offre diverses opportunités aux promoteurs de projets de développement culturel dans l'art scénique (musique, théâtre, danse, conte, cinéma, poésie, peinture) mais aussi des moments de loisir et de détente pour les activités récréatives et de réjouissances.

L'année 2018 est pour le Continental une année lumière, car ce lieu a l'ambition de devenir l'un des espaces culturels le plus attrayant de Pointe-Noire. Le 31 décembre dernier, le griot ya Vhos et son groupe ainsi que l'humoriste Le bâton ont agrémenté la cérémonie inaugurale de cet espace.