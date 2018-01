Mauritanie: CHAN 2018 - Les Mourabitounes sont confiants

Il ne reste que quelques dizaines de minutes avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Maroc et la Mauritanie,… Plus »

«Je suis confiant dans les performances attendues par mon équipe pour le CHAN 2018», a indiqué Martins, ajoutant que les stages préparatoires organisés par la sélection mauritanienne au Maroc, au Sénégal et en Tunisie lui ont permis d'évaluer l'état de préparation de chaque joueur ainsi que son potentiel technique et physique. Et d'ajouter : «La formation actuelle de Mauritanie est bien capable de répondre aux attentes du public sportif mauritanien, voire d'aller très loin dans cette compétition continentale», tout en assurant que toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour un tel exploit. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Ahmed Ould Yahya, a appelé tous ses concitoyens à soutenir pleinement l'équipe nationale pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.