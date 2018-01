Maroc: Abdelhamid El Kaoutari file au WAC Casablanca

Le défenseur de 28 ans a fait l'essentiel de sa carrière en Ligue 1. Il a passé 8 ans à Montpellier (de 2007 à 2015), avant de rejoindre Palerme qui l'a prêté à deux reprises: au Stade de Reims en 2016 et SC Bastia en 2017. Avec les Lions de l'Atlas Abdelhamid El Kaoutari a disputé 13 rencontres et participé à une Coupe d'Afrique des Nations, en 2012, sous les ordres de l'entraineur belge Éric Gerets.

Vainqueur de la Ligue des Champions africaine en novembre dernier, le WAC Casablanca profite du Mercato hivernal pour incorporer des éléments d'expérience à son effectif jeune. Un contrat d'une durée d'un an et demi est évoqué pour l'ancien Montpelliérain, libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat avec Palerme l'été dernier.

Abdelhamid El Kaoutari rejoint le WAC Casablanca. Le champion du Maroc et d'Afrique en titre a recruté un international marocain qui a fait l'essentiel de carrière en Ligue 1. Selon le360.ma, l'international marocain Abdelhamid El Kaoutari vient de parapher son contrat avec les Rouge et Blanc.

