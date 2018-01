Sénégal: Accident de la circulation à Touba - Cinq morts et quinze blessés graves

Le chauffeur du camion qui tentait une manœuvre pour éviter le choc, a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est retrouvé dans le décor, entraînant une chute des passagers et de la marchandise. La violence du choc, associée au poids des sacs de ciment, a occasionné la mort de cinq passagers sur le coup et des blessés graves.

La route nationale numéro 3, très fréquentée cette semaine avec la disparition du Khalife général des mourides, a enregistré un grave accident de la circulation hier. Il était loisible de constater sur le bas-côté de la route le camion transportant du ciment tout affalé. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie en alertes sont présents sur les lieux pour évacuer les victimes et procéder aux constats de ce violent choc qui vient d'allonger la liste macabre des accidents.

