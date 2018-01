Sénégal: 8ème journée Ligue 1 - Casa, Diambars et Dakar Sacré-Cœur dos au mur

Les stades Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor et Caroline Faye de Mbour retiendront, particulièrement, l'attention du monde sportif, ce week-end. En panne sèche, le Casa Sports est sous forte pression à domicile face à Ngb Niarry Tally. Premier non relégable à mi-parcours du championnat, le club de Ziguinchor est condamné à la révolte, pour éviter le pire. Après une bonne entame, sanctionnée par une victoire d'entrée à domicile face à l'As Douanes (2-0), le Casa Sports est en chute libre. Les Mbourois de Mbour PC peuvent aussi s'attendre à une équipe de Diambars qui débarquera à Caroline Faye, en commandos. Les Académiciens sont non seulement relégables à l'instant, mais courent toujours derrière leur premier succès de la saison.

Se faire violence, c'est le défi à tenir par le Casa Sports, Diambars et Dakar Sacré-Cœur. Au rythme de la compétition, ces trois clubs filent du mauvais coton. C'est la détresse, contrairement à Deni Biram Ndao où Génération Foot est dans une dynamique de confirmer son pouvoir au sommet. Et c'est le Gfc, son adversaire du jour, qui sera en danger dans le choc des extrêmes, demain.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.