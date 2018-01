Sénégal: Malal Camara, Dg de l'Adl - «Nous voulons doper l'économie locale»

« On est actuellement dans notre processus de réactualisation de notre plan stratégique 2018-2022 qui devra être finalisé. Il va nous permettre de nous déployer dans le cadre de l'Acte 3 de la décentralisation », a souligné le Dg de l'Adl, qui ajoute qu'avec le financement de la phase 2, cette réforme va s'améliorer. Il a, aussi, soutenu que l'Adl rencontre beaucoup de difficultés, mais s'appuie sur des partenaires et son capital humain.

« Sur le plan social, on est en train d'accompagner nos agents afin qu'ils puissent avoir un toit », a-t-il dit. En marge de la cérémonie, le Dg de l'Adl a indiqué qu'un rapport extrêmement important de suivi des transferts financiers de l'Etat aux collectivités locales dont 125 municipalités est en phase d'être réalisé. « Il est déjà bouclé et sera transmis au ministre de la Gouvernance territoriale et qui, certainement, le transmettra aux autorités supérieures », a affirmé le Dg de l'Adl.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.