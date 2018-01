Sénégal: Porteur d'un message du chef de l'Etat - Abdoulaye Saly Sall reçu en audience par le Président gabonais

Porteur d'un message du Président Macky Sall, Abdoulaye Sally Sall a été reçu, jeudi matin, en audience, par Ali Bongo Ondimba, en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, du Secrétaire général de la présidence gabonaise et du conseiller diplomatique du président gabonais.

Au cours de l'entretien, le Président gabonais et son hôte sénégalais ont évoqué des sujets d'intérêt commun. Le ministre conseiller personnel du Chef de l'Etat sénégalais Abdoulaye Sally Sall a remercié le Président gabonais qui a personnellement fait le déplacement au Sénégal, lors de l'inauguration de l'Aéroport international Blaise Diagne, le 7 décembre 2017. Les deux hommes, qui ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays, se sont réjouis de l'excellence des relations entre le Sénégal et le Gabon. Une forte communauté sénégalaise vit au Gabon et est présente dans les tous secteurs d'activités : les affaires, l'éducation, la santé, etc. Le Sénégal accueille de nombreux étudiants gabonais qui viennent se former dans presque toutes les filières.

L'excellence des relations entre les deux pays peut être appréciée par les dispenses de visa. En effet, les Sénégalais détenteurs de passeports de service diplomatique sont dispensés de visa pour entrer ou séjourner au Gabon et inversement. De plus, les deux chefs d'Etat nourrissent l'ambition de placer leur pays sur les rampes de l'émergence avec le Plan Sénégal émergent et le Plan stratégique Gabon émergent.

Le Président Ali Bongo Ondimba en a profité pour présenter ses condoléances au Président Macky Sall et au peuple sénégalais suite au rappel à Dieu du Khalife général des mourides, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, mardi dernier.