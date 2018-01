Afrique Centrale: Accord de Kinkala - Un expert de l'ONU attendu à Brazzaville

Le groupe Africa oil and gaz corporation (AOGC) envisage de procéder, avec le concours de la communauté… Plus »

« J'ai annoncé au chef de l'Etat la décision des Nations unies d'accompagner ce processus de paix par l'envoi d'un expert en matière de DDR. Cet expert va arriver dans les prochains jours au Congo pour accompagner les autorités congolaises dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool, signé le 23 décembre à Kinkala, entre le gouvernement et les représentants du Pasteur Ntoumi », a-t-il déclaré.

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les Grands Lacs et l'Afrique centrale, reçu, le 13 janvier, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso a annoncé l'arrivée imminente dans la capitale congolaise d'un expert onusien en charge des questions de Désarmement, démobilisation et réinsertion.

