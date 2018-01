Congo-Brazzaville: Concours de la meilleure copie en logistique et transports - La deuxième édition prévue en février

L'information a été donnée aux étudiants par l'Association des logisticiens du Congo (ALC), le 11 janvier à Pointe-Noire, au cours d' une assemblée générale.

Initié par l'AlC, le concours a entre autres objectifs de valoriser les métiers de la logistique au Congo, détecter les talents parmi les étudiants et les motiver à la recherche de l'excellence. « Aujourd'hui, le niveau des étudiants a baissé. Le secteur de la logistique et transports est devenu très stratégique. Il s'avère donc important d'emmener les étudiants à s'intéresser à ce secteur qui devrait contribuer à la diversification de l'économie de notre pays», a expliqué Dominique Koumou Boulas.

Au cours de l'assemblée générale, les étudiants des différents écoles et instituts venus nombreux ont suivi des communications sur les enjeux de la logistique et des transports ainsi que sur le concours de la meilleure copie en logistique et transports. Celles-ci les ont édifiés sur l'importance de la logistique et des transports et leur ont permis d'avoir des informations nécessaires sur les inscriptions et les conditions de participation à ce concours qui se déroulera simultanément à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les lauréats bénéficieront des bourses qui leur permettront de couvrir les frais scolaires de l'année.

Ce concours, a informé Dominique Koumou Boulas, sera couplé aux journées de la logistique qui se tiendront du 16 au 17 février à Brazzaville, sous le patronage du ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande et sous la coordination scientifique du conseiller aux Transports du président de la République. Cet évènement auquel prendront aussi part les lauréats de Pointe-Noire comptera, parmi les intervenants, des ministres du pays et des experts internationaux.

