Sénégal: Démarrage du championnat D1 - Duc-Asfo, Sibac-Ugb, Ville de Dakar-Ja ce samedi au stadium Marius Ndiaye !

Les protégées de Mborika Fall, coach du Duc, avaient fait un parcours sans faute lors de la première phase en remportant tous leurs matches. L'autre duel très attendu est celui qui doit opposer l'Asc Ville de Dakar et la JA. Une rencontre qui promet entre deux équipes aux styles opposés. Les protégées du coach Moustapha Gaye vont également essayer de faire une bonne entrée afin de marquer leur territoire. La rencontre entre Sibac et Ugb ne sera pas du tout facile, de même que le face-à-face entre Diaraf et Debaloc. Quatre belles rencontres qui vont annoncer le début des hostilités dans la course vers le titre.

Des matches prévus entre 12h et 16h30 et très attendus par les amateurs de la balle orange. D'ailleurs, la rencontre Duc-Asfo promet d'être très disputée. Une première sortie que le club estudiantin va tenter à coup sûr de remporter afin de donner un signal fort aux autres équipes.

