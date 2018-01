Sénégal: Touba - De ferventes prières dédiées à un savant de l'Islam

Les séances de prières organisées hier à Touba pour le repos de l'âme de Serigne Sidy Moctar Mbacké ont vécu. Cette rencontre a mobilisé les membres de l'auguste famille de la Mouridiya ainsi que les disciples en provenance de toutes les parties du Sénégal.

Des milliers de disciples ont pris part, hier à Touba, aux prières dédiées à Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké. Ils ont afflué des quatre coins de notre pays pour rallier le quartier de Gouye Mbind où repose, depuis mercredi dernier, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, septième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba et savant de la pensée islamique. Des Mbacké-Mbacké, des disciples ainsi que des frères et sœurs en Dieu se sont réunis autour de son fils aîné Serigne Moustapha Mbacké pour magnifier l'œuvre de l'illustre disparu et témoigner sur son apport majeur à l'expression de l'Islam et de la Mouridiya au Sénégal.

Plusieurs personnalités, dont le président Macky Sall, accompagné du Premier ministre Mouhamed Boune Abdallah Dionne, le président de l'Assemblée nationale, le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, avaient déjà effectué le déplacement pour présenter leurs condoléances au nouveau Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et à la grande famille mouride. Ils avaient, tous, vanté les qualités du défunt Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké et regretté sa disparition qui est une grande perte pour toute la communauté musulmane du Sénégal.

Selon Ibrahima Thiam, un talibé en provenance de Thiès, les membres de notre « dahira » (regroupement de fidèles) se sont consacrés à toutes leurs dévotions et se sont souvenus intensément de Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, une éminente personnalité religieuse à qui toutes les prières sont dédiées. Sur la vie et l'œuvre du khalife disparu, il a laissé entendre que « de sa naissance en 1925 à son rappel à Dieu en 2018, c'est une vie de dévotions et d'enseignement des grandes valeurs morales et spirituelles de l'Islam ». Pour Adja Ndèye Anta Tall, une disciple venue de Dakar, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké symbolisait la lumière dans la cour de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme. « Il a donné satisfaction à Khadimou Rassoul et à tous ceux qui étaient à la recherche de la Vérité et qui désiraient illuminer leurs cœurs des lumières éternelles », a dit notre interlocutrice. Son fils Elhadj Dieng de renchérir en ces termes : « Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké a mis tout le monde d'accord sur sa vaste érudition et ses capacités de persuasion sur la voie de Dieu. Ce guide hors norme a amené des milliers d'individus à être plus réceptifs à la Bonne Parole, celle de Dieu ».