Sénégal: Honorés par l'hôpital principal - Les travailleurs veulent acquérir des postes

Les travailleurs civils de l'hôpital Principal de Dakar ont demandé à leur supérieur que les postes non militaires fassent l'objet de compétition où seul le critère de mérite soit retenu. Cette demande a été formulée hier, vendredi 12 janvier, lors de la cérémonie de distinctions aux travailleurs les plus méritants et ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

L'hôpital principal de Dakar a rendu un vibrant hommage à ses travailleurs civils les plus méritants et ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Une cérémonie devenue traditionnelle dans cet hôpital militaire qui cherche toujours à donner les plus méritants comme exemple au reste du personnel. Hier, vendredi, 72 récipiendaires ont reçu les honneurs de l'armée ainsi que 40 retraités.

Pour leur représentant, Marcel Henri Diène, les civils de l'hôpital principal ont besoin de progresser et d'avoir plus de responsabilité dans ladite structure sanitaire. De ce fait, il a demandé au directeur de l'hôpital d'ouvrir certains postes de responsabilité qui ne nécessitent pas une compétence militaire aux civils. «Les travailleurs sont inquiets de la politique de l'hôpital. Nous voulons que les postes qui ne nécessitent pas de critères militaires que l'aspect de compétition soit prise en charge et basé sur la compétence » a fait savoir M. Diène.

Et de poursuivre : « En termes de primes, les travailleurs demandent qu'elles soient rehaussées. Nous sommes à 10% contrairement à des hôpitaux qui sont à 20% ». Le directeur de l'hôpital, le médecin général de brigade, Momar Sène a réitéré son soutien aux travailleurs mais à faire de la structure sanitaire, l'une des plus performante du Sénégal. « Les conditions de nos travailleurs nous intéressent beaucoup et nous s'y travaillons pour l'améliorer. Pour ce qui est des soins, nous avons équipé les services d'outils performants et nous travaillons aussi sur le relèvement du plateau technique. Cet hôpital est le nôtre, et deviendra, ce que nous voulons qu'il devienne», fait savoir le médecin chef de l'hôpital principal, par ailleurs, chirurgien des hôpitaux.

Pour ce dernier, les retraités se sont donnés corps et âmes pour les malades. «Votre effort ne sera pas vain. Vous serez donné en exemple aux jeunes » a-t-il déclaré. Le Cemga venu présider la cérémonie n'a pas manqué de magnifier le travail de ces hommes dans cet hôpital. Aux récipiendaires, il a dit tout simplement : « votre repos a été largement mérité. Vous avez fait preuve d'abnégation, de patience dans la prise en charge des malades. Vous avez servi de références aux cadets et vous avez incarné la sagesse».