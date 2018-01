Sénégal: Touba /accident de la circulation à Darou Khafor - 5 morts et 15 blessés graves

L'apprenti du camion, Cheikh Touré, soutient pour sa part que le chauffeur a voulu aider ses pèlerins à regagner la cité religieuse de Touba à cause des difficultés de transport pour leur permettre d'assister à la cérémonie du 3ème jour suite à la disparition de Sérigne Sidy Moukhtar Mbacké. Décès survenu mardi dernier. Le chauffeur du véhicule 4X4 a disparu dans la nature et serait activement recherchée par les forces de sécurité. Quant au chauffeur du camion, il s'est rendu dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Mbacké pour se faire entendre.

Un accident de la circulation qui s'est produit hier, vendredi 12 janvier (dans l'après-midi) à hauteur de Darou Khaffor, localité située entre Diourbel et la ville de Mbacké sur la route nationale N°3 a fait au total 45 victimes dont 5 morts et 15 blessés graves évacués au niveau des structures sanitaires de Touba et de Mbacké par les éléments du groupement des sapeurs pompiers de Touba.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.