Sénégal: Respect du protocole d'accord - Le grand cadre en grève mardi prochain

En plus du respect des accords signés le 17 février 2014 avec les syndicats d'enseignants, le Grand cadre veut «le respect du principe de la gestion démocratique des personnels enseignants, la diligence de la sortie du décret portant statut des élèves-maîtres sortants des Crfpe, la fin de toutes les lenteurs administratives, notamment les sorties des actes et l'alignement indiciaire». «Le relèvement substantiel de la part allouée au Préscolaire et à la Petite Enfance dans le budget de l'Education», explique M. Zoumarou.

Ce plan d'actions en guise d'avertissement, est une réponse de la grande frustration des enseignants née de cette attitude de défiance du gouvernement, selon le coordinateur du Gcse. Revenant sur les questions récurrentes qui ont fait l'objet d'un préavis de grève déposé le 24 novembre 2017, M. Zoumarou a déploré le «non-paiement des indemnités pour le compte des examens de l'année scolaire écoulée et la ponction abusive des salaires des travailleurs en général et des enseignants en particulier sans concertations avec ces derniers ni préavis officiel motivé».

