Sénégal: Basketball-saison 2017-2018 - Le top départ donné ce week end

16h30 TAMBA SPORTS vs US RAIL (poule B)

Chez les Dames, les premiers échanges de l'unique poule qui a été retenue pour cette saison, seront donnés par les équipes du Jaraaf et de Dbaloc. Elles ouvrent le bal avant de céder le parquet à la rencontre qui opoose le Duc à l'Asfo et à celle qui oppose l'As Ville de Dakar à la Jeanne d'Arc. La journée se poursuivra dimanche par trois autres rencontres dont le derby saint-Louisiens qui oppose l'Ugb et Slbc.

Pour ce premier tour, Saint-Louis Basket club et l'As Douanes, champion en titre et grand prétendant au titre, seront exemptés.

