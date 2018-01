Sénégal: Relations diplomatiques entre le pays et le Gabon - Macky dépêche Abdoulaye Sally Sall à Libreville

Le président de la République, Macky Sall a dépêché à Libreville, son conseiller personnel, le ministre Abdoulaye Sally Sall pour apporter un message au président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba qui avait effectué un déplacement à Dakar pour assister à l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

L'audience s'est déroulée devant des ministres des finances, de l'armée et des affaires étrangères, informe M. Sall que nous avons joint au téléphone. «Je ne peux pas dévoiler le contenu du message qui est confidentiel», a déclaré l'homme d'affaires face à la presse, à sa sortie face.

Toutefois, M. Sall par ailleurs, maire de Nabadji Civol a tenu à rappeler que le Gabon est un pays d'accueil pour beaucoup de sénégalais. «Il y a plus de 65.000 sénégalais recensés au Gabon parmi eux des médecins, des professeurs, des architectes etc. La plupart d'entre eux sont des pourvoyeurs de fonds», a-t-il indiqué non sans relever les relations amicales et séculaires entre les deux pays. «Le Gabon et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations via Feu le Président El Hadji Omar Bongo et les présidents Senghor, Diouf, Wade. Les deux actuels président Ali Bongo et Macky Sall les ont consolidé et les ont même fortifié», confie l'homme d'affaires qui a été rendu célèbre par une arrestation spectaculaire sous le régime de Abdoulaye Wade où il a été accusé de blanchissement d'argent pour le compte de son «ami» et opposant d'alors, Macky Sall. D'après plusieurs observateurs, ce événement condamné par beaucoup de sénégalais à l'époque, aurait boosté l'aura de Macky Sall en route vers le Palais.

Pour rappel, Abdoulaye Sally Sall connaît aussi bien le Gabon pour y avoir résidé pendant une trentaine d'années. M. Sall y a créé des entreprises dans différents secteurs (transport, logistique, BTP, transit, agro-alimentaire etc.) qui emploient des sénégalais et des gabonais.