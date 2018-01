Sénégal: Karim Wade victime d'une « expulsion de son propre pays pour prendre le chemin d'un exil force » - Seydou Gueye dément le candidat du PDS

Et loin de s'en limiter là, le parti au pouvoir a relevé dans son communiqué : « Karim Wade sait pertinemment qu'il doit faire face au Sénégal à des sanctions financières auxquelles il ne saurait se soustraire en vertu de la décision de justice prononcée à son encontre, le 23 mars 2015, par le tribunal ». Et de conclure : « Que le peuple sénégalais se rassure car force restera à la Loi ; tout dettier solvable s'exposant volontairement aux contraintes judiciaires appropriées en cas de refus de remboursement, conformément à la Loi ».

Seydou Guèye et cie poursuivront en notant : « A sa sortie de prison, il -Karim Wade-ndlr) a quitté le Sénégal par vol privé en compagnie d'un de ses amis. S'il a pris volontairement cette décision, il en connaît seul les rasions. C'est certainement pour les mêmes raisons qu'il fuit la France, son autre pays, et l'Allemagne où ses amis de Fraport sont à présent mis en examen par la justice ». Dans la foulée, le porte-parole national de l'Apr se demandera : « Serait-il interdit de séjour en France ou en Europe ? ».

Dans un communiqué en date d'hier, vendredi 12 janvier 2018 et signé de son porte-parole national, le ministre Seydou Guèye, l'Apr a tenu à dire que « Cette allégation est rigoureusement fausse ». Et le texte de préciser ; « Aussi, afin que nul n'en ignore, c'est sur la base d'une lettre de l'Emir du Qatar, appuyant une requête de la famille Wade, que le Président de la République Macky Sall a accordé, pour des raisons humanitaires, une grâce présidentielle à Monsieur Karim Wade ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

