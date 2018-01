Afrique: Le Soudan domine la Guinée

Saifeldin Malik Bakhit a été dans tous les bons coups offensifs du Soudan. C'est logiquement qu'il a désigné « homme du match Total » de la rencontre opposant la Guinée au Soudan, et comptant pour la 1ère journée du CHAN Total, Maroc 2018, dans le groupe A.

Assez souvent, sa présence physique, sa puissance physique, sa vélocité ont mis à mal la défense de la Guinée. Comme à la 75e minute, quand il se retrouve à la conclusion d'une jolie combinaison en triangle. La talonnade très inspirée de Mohamed Bashir le lance dans l'axe du but. l'avant-centre d'El Watani de Khartoum feinte pour éliminer un défenseur qui revient et du plat du pied en bout de course inscrit le 2e but du Soudan.

Suffisant pour faire oublier le penalty qu'il a manqué à la 65e minute et qui aurait déjà permis de redonner l'avantage au Soudan. Un penalty raté qui aurait pu faire oublier ce déboulé de la 18e minute quand parti du centre, Saifeldin Malik Bakhit, accélère, bat de vitesse la défense guinéenne et est repris par un tacle au moment où il arme sa frappe. Sur le corner qui s'ensuit, tiré par Elsamani Elsawi, Omer reprend victorieusement de la tête pour l'ouverture du score par le Soudan qui, jusqu'alors, c'était montré bien plus incisif que son adversaire.

C'est de la tête que la Guinée va également obtenir l'égalisation à la 55e minute. Sékou Amadou qui se distinguait déjà par sa coiffure va faire admirer son jeu de tête.

Dans cette rencontre, La Guinée a souvent eu le ballon et l'a fait tourner tandis que le Soudan a su se montrer dangereux à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Comme avec cette frappe à la 41e minute qui est stoppée par la barre transversale.