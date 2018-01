Congo-Kinshasa: Robert Kidiaba - Espiègle dernier rempart

Une finale de Coupe du monde des clubs, perdue face à l'Inter de Milan en décembre 2010, n'a pas effacé ses prouesses durant cette compétition, et surtout l'exposition mondiale que s'offrait Robert Kidiaba Muteba en popularisant sa manière singulière de célébrer des buts, déjà bien connue en Afrique.

Avec son club, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, il venait d'enchaîner deux victoires finales en Ligue des champions. En 2009, face à Heartland FC du Nigeria et 2010 contre l'Etoile Sportive du Sahel de Sousse.

Le 8 mars 2009, il avait également remporté avec la sélection nationale A' de la RD Congo, la première édition du Championnat d'Afrique des nations disputé en Côte d'Ivoire.

Pendant plus de dix ans, il sera l'inamovible gardien de buts de son club et de la sélection nationale de la RD Congo. Tant celle des locaux, qui dispute le CHAN, que la sélection principale avec laquelle il terminera 3e de la CAN 2015 à 39 ans.

On croit alors venu le temps de la retraite pour lui. Et pourtant, il continue à tenir sa place dans l'effectif du TP Mazembe et remporte une nouvelle Ligue des champions au cours de la même année 2015.

A bientôt 42 ans, il est né le 1er février 1976, difficile de conclure à la fin de sa carrière. Car, bien qu'intégré à l'encadrement technique du TP Mazembe dès 2016, comme entraîneur des gardiens, il est resté affilié comme joueur et a disputé des matchs lors de la campagne victorieuse en Coupe de la Confédération 2016.

En 2017, Robert Kidiaba a peu joué, partageant son expérience avec Sylvain Gbohouo de la Côte d'Ivoire et Ley Matampi de la RD Congo, qui a également pris sa succession dans les buts des Léopards de la RD Congo.

Et pas que ! Car ce dernier se veut l'héritier intégral de Kidiaba, dont il reproduit la célébration lorsque son équipe marque et qui consiste à user de la traction de ses jambes et bras pour se déplacer avec son postérieur.

Donc, bien que relégué à la 3e place dans la hiérarchie des gardiens du TP Mazembe au cours de la saison 2017, l'entraîneur-joueur Kidiaba a continué à écrire sa légende au présent, en remportant une 2e Coupe de la Confédération Total d'affilée en 2017.

Il représente à coup sûr l'archétype du joueur qui démontre qu'on peut réussir une belle et grande carrière sur le continent. Il est donc un ambassadeur légitime par excellence du CHAN.