Afrique: CHAN 2018 - Le Soudan pas en victime expiatoire

En difficulté ces derniers temps, le Soudan n'est toutefois pas arrivé au CHAN 2018 en victime expiatoire. Troisième de l'édition 2011 organisée chez lui, cette équipe jouera cette compétition avec un effectif étoffé de joueurs habitués à jouer les compétitions interclubs. Le sélectionneur de l'équipe se veut donc confiant.

« L'arrêt du championnat nous a obligé à programmer un stage de trois semaines. On a bien travaillé et on veut aller loin dans cette compétition. On respecte les trois adversaires du groupe, mais on est confiant », a prévenu Zdravko Logarusic qui ne semble aucunement gêné par la présence du pays organisateur dans son groupe : « Ça va être difficile face au pays organisateur, le Maroc en l'occurrence, mais ça reste jouable. Si on prend en considération le classement FIFA, on est l'équipe la moins bien classée dans le groupe. Mais nous allons tout faire pour montrer une très belle image du football soudanais. Notre objectif est d'aller le plus loin possible », a-t-il fait savoir au micro de Caf Online.

Le Soudan affronte la Guinée en début d'après-midi dans le deuxième match du groupe A.