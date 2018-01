Afrique: CHAN 2018 - La Zambie prête pour affronter l'Ouganda

« L'Ouganda nous a dominé ces derniers temps et ce ne sera pas facile de la battre, même si nous avons réussi à la surprendre lors de la phase des poules du précédent CHAN. Les Ougandais ont grandi et progressé. Ce sont presque les mêmes joueurs qui ont disputé les éliminatoires de la CAN et de la coupe du monde. Je compte sur notre expérience. Nous pouvons aller jusqu'au bout mais notre objectif est de réaliser une meilleure performance que lors de la dernière édition », a souligné M. Nyirenda.

« L'équipe est prête pour l'ouverture du tournoi contre l'Ouganda dimanche. On a disputé un match amical face à Orlando Pirates (club sud-africain) avant de venir ici. Les joueurs sont là pour montrer leur qualité et nous sommes impatients d'y participer », a indiqué Wedson Nyirenda en conférence de presse.

