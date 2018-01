Cote d'Ivoire: Indenié-Duablin - Abinan Pascal lance une journée de réflexion sur les crises à l'école

Autant de dysfonctionnements qui laissent libre cours à des comportements déviants au sein des élèves. Aussi, lors des travaux en atelier, les séminaristes ont entre autres recommandé la réalisation des clôtures des établissements, la création d'une brigade des mœurs, la promotion des valeurs traditionnelles et culturelles locales et la mise en place d'une plateforme de concertation permanente incluant tous les acteurs de l'éducation.

Pour la suite, Florence Lékpléli, la directrice régionale de l'éducation nationale d'Abengourou a fait l'état des lieux sur les crises à l'école dans l'Indénié-Djuablin. Elle a notamment relevé des classes surchargées, un faible taux d'encadrement du fait d'un important déficit dans les lycées et collèges et la démission de nombreux parents d'élèves.

Débrayages, casses, congés anticipés et autres perturbations diverses. Ce sont autant de troubles à l'école ces derniers mois dans l'Indénié-Djuablin, qui ont justifié la tenue d'une journée de réflexion à Abengourou sur le thème « crise en milieu scolaire : causes, conséquences et approche de solutions ».

