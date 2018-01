Afrique: 5e Championnat d'Afrique des Nations - Les dés sont jetés

Donald Trump a qualifié, le 11 janvier dernier, les pays africains et Haïti de « pays de merde… Plus »

L'équipe locale, le club du Hassania d'Agadir où ont évolué les Burkinabè, Amsa Ouédraogo et Abdoul Aziz Djielbéogo, a été mis à contribution. Il participe à drainer les fans du football de la ville, en offrant une multitude de cadeaux aux supporters. En tout cas, les Etalons sont arrivés dans la plus grande discrétion à Agadir un peu avant 23h TU. Ils ont élu domicile en plein centre-ville à l'hôtel Atlantic Palace Agadir, une infrastructure à 5 étoiles. Le compte à rebours peut maintenant commencer, même si le coach Drissa Traoré Malo dit Saboteur veut observer pour le moment, le silence radio.

Dans l'enceinte du stade, ils peaufinent avec grand enthousiasme leur préparation pour contribuer à assurer le bon déroulement des matches de cette phase finale dans une ambiance conviviale. M. Allouli a affirmé que l'ensemble des structures et dépendances est aujourd'hui fin prêts pour accueillir les matches du CHAN. Outre les matchs du premier tour, la capitale du Souss accueillera également une des rencontres des 1/4 de finales. Pour attirer le plus grand nombre de spectateurs, un programme d'animation avec des tombolas sera organisé.

Après l'ouverture, chacun des quatre sites retenus pour l'évènement a commencé à accueillir ses hôtes. C'est le cas d'Agadir, où, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun et le Congo évolueront dans le grand stade de la première station balnéaire nationale. Dans cette localité, les petits plats ont été mis dans les grands pour assurer les conditions idoines pour réussir cet évènement sportif tant au niveau du stade, des terrains d'entraînement que des lieux d'hébergement des équipes et leurs suites. «Au niveau du stade, toutes les mesures ont été prises pour le déroulement de cette édition dans les meilleures conditions. Nous voulons donner une excellente image de la capacité de notre pays à abriter des manifestations d'envergure», a laissé entendre le directeur du Grand stade, Hicham Allouli. Des dizaines de jeunes bénévoles ont été mobilisés.

Une cérémonie riche en son et en lumière, c'est ce qu'à été l'ouverture de la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Elle a été rythmée par des airs marocains et africains. L'hymne national a été interprété par la chanteuse Ibtissam Tiskat et fut suivi par plusieurs numéros de danses avant que Jannat Mahid ne clôture le bal. Tout cela a été devant le Prince héritier, Moulay El Hassan, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Après le cérémonial, place a été faite aux équipes du Maroc et de la Mauritanie pour le match d'ouverture. Une rencontre qui s'est disputée à sens unique avec une large domination de l'équipe-hôte. Elle a laminé son adversaire par 4-0. Le score aurait pu être plus large si les Lions de l'Atlas n'avaient pas fait preuve de maladresses, surtout pendant la première partie du jeu.

