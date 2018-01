La place d'arme de l'école militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville a servi de cadre à la fête de la communion et du rire, le 13 janvier 2018.

Ce célèbre spectacle d'humour dénommé "Bonjour 2018" de notre confrère de la Rti a été offert aux populations de la deuxième capitale coloniale, par Jean Ahin chef d'entreprise et natif de la localité.

Il s'agissait pour le parrain du jour, d'apporter à ses concitoyens la joie en ce début d'année. Cela, pour aider à consolider les bases de l'entente dans cette circonscription.

« Bonjour 2018 est le genre d'actions que nous voudrions bien mettre à la disposition des bingervilois afin de contribuer à leur bien-être et au renforcement de la cohésion sociale», a précisé Jean Ahin.

Avant d'exprimer son infinie gratitude à ses illustres hôtes en l'occurrence Anne-Désirée Ouloto et Mariatou Koné respectivement ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement et ministre de la solidarité, de la femme et de la protection de l'enfant, invitées spéciales.

Cette dernière a par ailleurs remercié le parrain pour cette opportunité visant à rapprocher ce spectacle des bingervilois et particulièrement des tout-petits.

« Je voudrais dire à ces enfants et à tous les enfants de Côte d'Ivoire que je les adore. Merci au parrain qui a offert gracieusement ce spectacle à tous, au nom de l'égalité des chances », déclara-t-elle.

Au nom du directeur général de la Rti, Mariama Da Chagas a quant à elle remercié le général de corps d'armée Touré Sékou chef d'état-major général des Faci pour avoir autorisé la tenue de ce spectacle dans cette prestigieuse institution.

Une dizaine d'humoristes connus et moins connus faisant montre de leurs talents respectifs ont gratifié ce nombreux public hétéroclite d'un spectacle mémorable.

En plus des chefs de communautés traditionnelles et religieuses, on y notait la présence de nombreuses autorités dont Anoh Bédia Oswald sous-préfet de la circonscription et le lieutenant-colonel Hervé Tchoumé commandant l'Empt.