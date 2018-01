Bénin: Une affaire de faux médicaments entre les mains du procureur

Selon les informations recueillies par RFI, après un mois d'enquête et de perquisition la police a saisi au total 151 tonnes de présumés faux médicaments dans cinq magasins, propriété de monsieur Atao. Les cartons contiendraient 22 variétés de produits comme les solutés, les antalgiques, des vitamines, etc...

Voilà un peu plus de huit jours que le procureur a réceptionné le dossier et déjà on connaît ses premières orientations. Vraisemblablement, il aurait dissocié les choses.

La police judiciaire a transmis au procureur le dossier de présumés faux médicaments impliquant le député de l'opposition Mohamed Atao et son épouse. Le parlementaire est activement recherché. Deux de ses collaborateurs et un Indien seront jugés le 23 janvier prochain en flagrant délit.

