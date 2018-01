Dans le cadre de la réhabilitation de la forêt ivoirienne, notamment les forêts classées, le ministère des eaux et forêts, des chocolatiers et des partenaires techniques et financiers se sont donné rendez-vous à Abidjan.

« Dès la semaine prochaine, les 17 et 18 janvier, nous recevrons ici à Abidjan, les chocolatiers, les Ong et les partenaires techniques et financiers, pour la mise en place de l'organisation chargée de concrétiser la création d'une plateforme de collaboration envisagée entre la Côte d'Ivoire et les industriels du cacao et du chocolat pour la protection de nos forêts », a annoncé Alain Donwahi à l'occasion des vœux du nouvel an.

Le ministre ivoirien des eaux et forêts a, en outre, remercié les partenaires qui ont décidé d'accompagner la Côte d'ivoire dans la préservation et la réhabilitation de ses forêts. « Nous devons, ensemble, œuvrer à la restauration d'au moins 20% du couvert forestier de notre pays sur les trente années à venir », a exhorté Alain Donwahi.

A l'en croire, l'année 2018 s'ouvre sous de bonnes auspices pour ses collaborateurs. Car, « au niveau des ressources en eau, le ministère s'attèlera à faire signer les principaux décrets d'application de la loi de 1998 qui permettront d'améliorer le cadre institutionnel pour la gestion intégrée et durable des ressources en eau. Pour la faune, le ministère soumettra à l'adoption du gouvernement d'un projet de loi relatif à la gestion de la faune en vue de son examen par l'Assemblée nationale.

Les textes d'application de cette loi seront également élaborés afin de permettre au secteur d'être mieux organisé dans l'intérêt des populations et de l'économie ivoirienne », a-t-il conclu.