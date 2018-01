Afrique: La Namibie piège la Côte d'Ivoire

« On aurait souhaité entamer notre aventure par un succès, mais dommage. Le football est fait ainsi. Il faut accepter la défaite. On a manqué d'ambition sur le terrain et c'est vraiment dommage. La Namibie est une bonne équipe. Elle nous a carrément faussé les calculs sur le terrain à cause du positionnement de ses joueurs. Les joueurs ont tout essayé mais l'adversaire était bien organisé. Nous espérons revenir plus fort lors du deuxième match ».

Et pourtant, les Eléphants ivoiriens ont monopolisé la balle durant la première période, mais sans pouvoir se montrer dangereux. Les Braves Warriors font une entrée tonitruante pour leur première participation au CHAN et peuvent espérer une qualification en quart de finale.

Un des outsiders de cette compétition, la Namibie a créé la surprise en s'imposant un but à zéro face à la Côte d'Ivoire, pour le compte du groupe B. On jouait le temps additionnel, précisément 93' lorsque le défenseur Charles Hambira a, d'une belle tête, repris un coup franc de Riaan Hanamub. Il n'a laissé aucune chance pour le portier ivoirien, Zadi Hortalin Jean Malick.

