Afrique: CHAN 2018 - Le Maroc s'impose nettement face à la Mauritanie

Nous sommes revenus plus concentrés et nous avons enfin concrétisé ? L'essentiel reste cette première victoire et j'espère que nous allons continuer comme cela. Jouer à domicile devant son public lors d'un premier match, c'est toujours compliqué. Il y a eu un peu d'appréhension. »

Logiquement, le Maroc s'est imposé et le public du stade de Casablanca a finalement exulté après le deuxième but signé Ismael El Haddad (72e). Mais ce fut assez laborieux face à une Mauritanie qui n'avait rien à perdre, même si Ayoub El Kaabi a réussi un doublé (80e).

Cerise sur le gâteau, en plus de ne pas avoir encore cédé, la Mauritanie, qui a pourtant largement manqué d'intensité dans les duels et de justesse dans les transmissions, tétanise le stade après une frappe puissante de Lemrabott (42e).

En difficulté dès les premières minutes, la Mauritanie choisie une défense à cinq. Sidi Mohamed Bilal sort un ballon dans la surface de réparation (6e) et Lemrabott El Hacen sauve un centre de Zakaria Hadraf deux minutes plus tard.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.