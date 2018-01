Zimbabwe: Le président Mnangagwa en tournée régionale

En politique, les batailles les plus farouches sont quelque fois aussi une affaire de génération.… Plus »

Pour cela il doit rassurer, notamment que les prochaines élections qui auront lieu dans quelques mois seront libres et transparentes. Plus généralement, le président zimbabwéen souhaite réengager le dialogue avec la communauté internationale après des décennies d'isolement.

Afrique du Sud, Angola, Namibie, Zambie, Mnangagwa effectue une tournée de charme dans la région. Deux mois à peine après être arrivé au pouvoir, suite à un coup de force, il lui faut aujourd'hui réaffirmer sa légitimité, estime l'analyste politique Dereck Matyszak : « Mnangagwa est arrivé au pouvoir dans des circonstances controversées, donc il doit vraiment imposer sa légitimité et son statut de président auprès des dirigeants de la région mais aussi du monde. Toutes ses rencontres ont pour but de rehausser son profil de président, mais surtout de président légitime. »

