Six éléments de la police nationale, dont cinq du Bénin et un de la Côte d'Ivoire ont reçu leurs diplômes de fin de formation sur l'analyse des données téléphoniques. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture, qui s'est déroulée le 12 janvier dans les locaux de la Direction de l'informatique et des traces technologiques (Ditt) à Abidjan-Cocody.

Selon le formateur, Henry Franck Yéhi, responsable analyse au laboratoire de criminalistique numérique au sein de la Ditt, « ce renforcement des capacités a été principalement axé sur la terminologie en matière de téléphonie. Puis, l'exploitation des données téléphoniques avec certains outils ».

Pour le directeur de l'informatique et des traces technologiques, Guelpetchin Ouattara, « l'analyse des données téléphoniques qui ne concerne pas du tout le contenu téléphonique sert à aider aux investigations de la police, la gendarmerie, la douane, les magistrats,... »

Il s'est félicité de l'expertise ivoirienne en matière d'analyse des données téléphoniques dont a pu bénéficier la police béninoise dans le cadre de cette formation. Guelpetchin Ouattara a enfin signifié que la Ditt en tant que département de la police scientifique, a un rôle d'appui technologique aux investigations.

Signalons que cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé: « Appui au renforcement de la police technique et scientifique en Afrique de l'ouest » (Artecao) est financée par le ministère des Affaires étrangères françaises et pilotée par la direction de la coopération de sécurité et de défense.