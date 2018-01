Cote d'Ivoire: Une liaison aérienne va relier la Côte d'Ivoire aux États-Unis

Un des outsiders de cette compétition, la Namibie a créé la surprise en s'imposant un but à… Plus »

Petite inconnue : comment va réagir l'un des partenaires techniques et financiers d'Air Côte d'Ivoire, Air France, avec ce nouveau projet ? Une liaison directe sur l'Amérique c'est potentiellement autant de passagers qui ne passeront plus par Roissy-Charles-de-Gaulle.

Plus de deux ans après que l'aéroport d'Abidjan ait obtenu la certification américaine TSA autorisant les vols directs entre les deux pays, Ethiopian envisage d'effectuer donc trois fois par semaine des trajets Abidjan-New York ou plus probablement vers l'aéroport de de Newark, moins encombré.

