Sénégal: Opération ratissage en Casamance après la tuerie de Boffa Bayotte

Par ailleurs, un groupe d'hommes armés a braqué ce dimanche des marchands ambulants et des charbonniers entre Boutoupa-Camaracounda et Tampo à une trentaine de kilomètres au sud-est de Ziguinchor. Diversion ou banditisme rien n'est moins sûr. Un homme supposé appartenir au MFDC [Mouvement des forces démocratiques de Casamance] a été abattu par l'armée qui a fait une descente après le braquage.

La gendarmerie sénégalaise a arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 coupeurs de bois en Casamance, région forestière du sud du Sénégal, la semaine dernière, selon un communiqué publié dimanche. Il s'agit des premières arrestations annoncées depuis cette tuerie, le 6 janvier dans la forêt protégée de Boffa-Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de cette région agricole et touristique bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau.

