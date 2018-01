Cote d'Ivoire: Bingerville/Embouteillages - Le maire plaide pour le prolongement du boulevard Mitterrand

Un des outsiders de cette compétition, la Namibie a créé la surprise en s'imposant un but à… Plus »

Selon lui, ce projet de construction débutera à partir de mars 2018 sur une superficie de 400 hectares et y seront bâtis entre autres, une université à vocation internationale et un hôpital que nous appellerons "One day hospital".

Rappelons que cette plaidoirie du maire est consécutive aux nombreuses critiques des usagers, dénonçant de plus en plus l'immobilisme des autorités municipales devant la recrudescence de ces embouteillages, avec leur corolaire de retards, voire d'absences au travail. Dans la même veine, l'élu a promis l'élargissement de l'avenue principale cette année.

La finalisation de ce projet de prolongement dudit boulevard s'arrêtant actuellement au quartier Féh-Kessé et qui va contourner la ville, passer derrière le jardin botanique et retomber sur la route d'Éloka du côté d'Adjamé-Bingerville, devrait aider à décongestionner la circulation sur l'avenue Nampé Dioulo.

