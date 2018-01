Madagascar: Marc Ravalomanana - Soutien indéfectible de la diaspora !

L'opinion publique et les partisans de Ravalomanana ont tout de suite qualifié cette déclaration de manœuvre politique visant à éliminer le président national du Tim de la course à la présidentielle. C'est une affaire à suivre mais jusqu'à maintenant, pour les « Zanak'i Dada », le casier judiciaire de leur « Dada » demeure vierge.

Casier judiciaire vierge. Bénéficiant du soutien de la diaspora malgache de France, Marc Ravalomanana poursuit donc sa route et compte arriver à la tête de la magistrature suprême à l'issue de la prochaine présidentielle. Néanmoins, la question relative à sa condamnation reste en suspens. La semaine dernière, la ministre de la Justice a déclaré que l'ancien chef de l'Etat sera notifié de cette fameuse décision de justice cette semaine. Et elle de rajouter que s'il ne fera aucune opposition jusqu'à l'épuisement du délai des voies de recours, la décision va revêtir la force de la chose jugée.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.